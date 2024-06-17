Число заключенных в ростовском СИЗО-1 почти в два раза превышало норматив

В СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где утром 16 июня произошел захват заложников заключенными, содержалось в два раза больше арестантов, чем установлено нормативами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Журналистам рассказали, что вместимость изолятора составляет 500 человек, а на момент захвата заложников в СИЗО находились около 900 заключенных.

О том, что следственный изолятор переполнен, заявлял также член Совета по правам человека (СПЧ), ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. При этом, по его словам, СИЗО не хватает примерно 30% сотрудников.

16 июня заключенные СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Часть из них была осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения. В ходе штурма террористов ликвидировали, а заложников освободили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в СИЗО Ростова-на-Дону нашли запрещенные предметы после захвата заложников.