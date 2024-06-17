В СИЗО Ростова-на-Дону нашли запрещенные предметы после захвата заложников

Несколько запрещенных предметов изъяли в следственном изоляторе Ростова-на-Дону во время обыска после захвата заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Собеседник агентства не уточнил, о каких именно предметах идет речь.

16 июня заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ (организация запрещена в России). Часть из них осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления своего замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с произошедшим.

Ранее дядя захватчика СИЗО в Ростове рассказал о своем племяннике.