Сербские ультрас устроили драку из-за албанского флага на Евро-2024

Две группы фанатов сборной Сербии устроили потасовку из-за албанского флага в центре Гельзенкирхена перед матчем Евро-2024 против Англии. Об этом сообщает портал Telegraf.rs.

По информации источника, одна группа напала на другую, приняв своих соотечественников за албанцев. По другой версии, конфликт спровоцировал албанский фанат, который спешно удалился после начала драки.

В матче первого тура группового этапа Евро-2024 Сербия уступила Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джуд Беллингем. Он отличился на 13-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее на Евро-2024 завели дело против Албании.