Рогов прокомментировал требования Запада по Азовскому морю

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал клоунадой призыв участников саммита в Швейцарии насчет Азовского моря. Его слова передает РИА Новости.

По словам Рогова, призыв участников саммита в Швейцарии, посвященного мирному урегулированию конфликта на Украине, обеспечить доступ к Азовскому морю можно расценивать как вмешательство во внутренние дела РФ.

«Профанация и клоунада. Азовское море — это внутренний вопрос России и требование обеспечить доступ к нему — это не просто дежурное заявление, а попытки вмешаться в наши внутренние суверенные дела, которые должны категорическим образом пресекаться», — прокомментировал ситуацию Рогов.

Он добавил, что каждое государство, которое потребовало предоставить доступ к Азовскому морю, должно как минимум получить ноту протеста.

До этого депутат Государственной думы от Республики Крым Леонид Ивлев призвал страны Запада, подписавшие коммюнике на швейцарском саммите по урегулированию конфликта на Украине, не диктовать России условия по доступу в Азовское море.

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