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Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован в Иркутске

Начальник Восточно-Сибирской ж/д Владимиров арестован в Иркутске из-за взяток

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Владимир Николаев/РИА Новости

Начальник Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) арестован в Иркутске по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщается на сайте Свердловского районного суда Иркутска.

«Избрана мера пресечения начальнику Восточно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил ходатайство следователей по задержанию чиновника. Начальник ВСЖД заключен под стражу на два месяца — до 11 августа 2024.

Согласно информации, опубликованной на сайте ВСЖД, с марта 2021 года Восточно-Сибирскую железную дорогу возглавляет Вадим Владимиров. До этого поста он возглавлял Красноярскую железную дорогу. В январе ВСЖД опровергала появившуюся в соцсетях информацию о задержании Владимирова за взятку.

Восточно-Сибирская железная дорога является подразделением Российских железных дорог, находится на территории Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и Якутии. В границах дороги пролегает Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали.

Ранее в Adidas начали расследование из-за взяток на миллионы евро.

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