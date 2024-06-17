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Лобода выступила со сломанной рукой

Певица Светлана Лобода сломала руку на съемках клипа

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Экс-солистка группы «ВИА Гра», украинская певица Светлана Лобода выступила со сломанной рукой. О своем переломе она рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ваша птичка немножко ранена... но, надеюсь, ненадолго! Два дня назад мы снимали новый видеоклип на летний сингл, где я имела неосторожность сломать руку», — написала Лобода.

По словам певицы, травму она получила незадолго до европейского тура. Близкие и команда убеждали звезду отменить выступления, но артистка не согласилась. Первый концерт тура она дала в Вене.

В конце февраля 2022 года Светлана Лобода уехала из России. Вместе с дочерьми Евой и Тильдой, партнером и мамой Натальей она живет в Латвии.

Накануне Лобода рассказала, что несколько раз состояла в абьюзивных отношениях.

«Это было лет, наверное, 15 назад — как раз до «Евровидения» была история. Уйти спровоцировал случай, когда на меня подняли руку. Я поняла, что не готова к этому», — заявила исполнительница.

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