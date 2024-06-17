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Иностранка пыталась провезти в Россию трое люксовых часов, спрятав их внутри себя

В аэропорту Домодедово задержали гражданку Вьетнама с тремя люксовыми часами

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ФТС России

Домодедовские таможенники задержали иностранку, которая пыталась контрабандой ввезти в Россию трое люксовых наручных часов. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба в Telegram-канале.

52-летняя пассажирка прилетела в Москву из Дубая, она проходила таможню по «зеленому» коридору, когда сработала рамка металлодетектора. Женщину досмотрели и выяснили — внутри у пассажирки люксовые часы.

Туристка пыталась провезти Rolex Submariner, Rolex DayDate и Audemars Piguet Royal Oak из сплава золота с бриллиантами, общей стоимостью 12,5 млн рублей. Нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы за контрабанду и крупный штраф.

До этого сообщалось, что китаянка пыталась вывезти из России 6 кг бивней мамонта под юбкой. Женщина примотала к ногам скотчем более 6 кг заготовок для сувениров из бивней мамонта. На личном досмотре инспекторы изъяли 537 брусков цвета слоновой кости, после чего иностранка призналась, что планировала изготавливать из уникального материала фигурки на продажу. В отношении нарушительницы составлен административный протокол.

Ранее в посылке из Таиланда нашли боксерские перчатки с марихуаной на миллион рублей.

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