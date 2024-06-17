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В Херсонской области при обстреле повреждена линия электропередачи

Сальдо: 5100 абонентов остались без света после обстрела в Херсонской области

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Depositphotos

Линия электропередачи повреждена в Новокаховском городском округе Херсонской области при обстреле. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Он рассказал, что без света остались 5100 абонентов Херсоноблэнерго в микрорайоне Основа в Новой Каховке и селах Райское, Райское-2, Тополевка, Обрывки, Масловка, Днепряны.

В настоящее время на линии электроснабжения ведутся ремонтно-восстановительные работы, добавил губернатор.

11 июня Сальдо сообщал, что Вооруженные силы Украины при помощи FPV-дронов атаковали здания хлебопекарни и водоканала в городе Алешки. В результате атак повреждения получили здания и несколько автомобилей.

До этого в подконтрольной Украине части Херсонской области зафиксировали повреждения на объекте критической инфраструктуры.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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