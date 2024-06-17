В Совфеде заявили об уверенности в США, что Байден «не протянет» на втором сроке

Демократы и республиканцы в США убеждены, что физическое состояние действующего президента США Джо Байдена подрывает его возможности руководить государством, при этом есть риск, что Байден «просто не протянет» еще четыре года на посту президента Соединенных Штатов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Большая часть демократов и подавляющее большинство республиканцев убеждены, что физическое состояние Байдена уже сейчас подрывают его способность руководить страной, а дальше будет еще хуже, а еще четыре года (лозунг сторонников Байдена — Four More Years) он просто не протянет», — подчеркнул сенатор.

Как отметил Пушков, стремление супруги президента США Джилл Байден представить преклонный возраст мужа в качестве преимущества несостоятельно, поскольку это скорее является недостатком. «Прежде всего, «преимущества» Байдена выглядят как его крупные недостатки. Эти «преимущества» регулярно лицезреют вся американская нация и весь мир», — отметил он.

До этого экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама за руку увел со сцены на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе Байдена, который застыл на месте после встречи со сторонниками.

Ранее в Белом доме назвали оскорбительным вопрос о деменции у Байдена.