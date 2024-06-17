Главреда российского СМИ на несколько часов задержали в аэропорту Тбилиси

Главного редактора журнала «Холод» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Таисию Бекбулатову (признана в РФ иностранным агентом) на несколько часов задержали в аэропорту грузинского Тбилиси. Об этом сама Бекбулатова сообщила на своей странице в соцсети X.

«Короче, меня уже шесть часов удерживают на границе в аэропорту Тбилиси, куда я прилетела ночью. Паспорт отобрали и не дают никакого ответа, пустят ли меня, и сколько еще это продлится», — написала Бекбулатова, уточнив, что раньше с ней такого в Грузии не происходило.

Позднее стало известно, что спустя восемь часов ожидания журналистке разрешили въезд в страну.

Бекбулатову признали иностранным агентом в России в декабре 2021 года за распространение материалов СМИ-иноагентов. Журнал «Холод» был заблокирован на территории РФ в апреле 2022 года из-за материалов о спецоперации на Украине и признан СМИ-иноагентом в январе 2024-го.

15 июня сообщалось, что иноагентом признали комика Данилу Поперечного (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее московский депутат от КПРФ объявил голодовку из-за признания его иноагентом.