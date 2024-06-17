Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы пять надежных автомобилей с пробегом в России

Автоэксперт Антюфьев: среди авто за 500 тыс. рублей надежным является Ford Focus

close
100%
Ivan Kurmyshov/Shutterstock

Среди недорогих подержанных автомобилей за 500 тысяч рублей надежностью отличаются Ford Focus и Kia Rio. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерия Антюфьева.

«Основным преимуществом Focus является надежный бензиновый мотор с прогнозируемым ресурсом 300-350 тысяч километров. Оптимальным выбором считается версия с механической коробкой передач и 1,6-литровым двигателем», — сказал эксперт.

За 500 тысяч рублей можно купить Kia Rio с пробегом до 200 тыс. км. Автомобиль отличается высокой ремонтопригодностью. Рекомендуется выбирать модификации с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,4 л.

Кроме того, за 500 тыс. рублей можно купить Skoda Octavia с пробегом более 200 тыс. км. Автомобиль со 102-сильным агрегатом 1.6 л. в сочетании с ручной коробкой передач зарекомендовал себя с лучшей стороны.

Следующий автомобиль — Mitsubishi Lancer девятого поколения. Модель отличается высокой долговечностью. Ресурс машины превышает 400 тыс. км при хорошем уходе. Моторы с чугунными блоками особенно надежны.

Завершает список Renault Logan, известный своей исключительной надежностью. Двигатель долговечен и часто превосходит срок службы кузова. Ресурс автомобиля составляет более 300 тыс. км.

До этого стало известно, что в мае 2024 года на российском рынке было продано 81,6 тыс. кроссоверов, что на 70% больше, чем годом ранее. В структуре продаж на рынке новых легковых автомобилей на машины этого сегмента пришлось 65%.

С января по май включительно российские покупатели приобрели 408,6 тыс. кроссоверов, что составило 69% от всех реализованных машин и оказалось на 96% выше прошлогоднего результата - 208 тыс. единиц.

По итогам мая в России самым продаваемым автомобилем в сегменте кроссоверов и внедорожников стал Haval Jolion.

Продажи модели выросли на 64,4% и достигли 6,3 тыс. машин. На второй строчке разместился Chery Tiggo 7 Pro Max (+63,3%), а на третьей - Chery Tiggo 4 Pro (рост в 2,2 раза). В пятерку самых востребованных авто на рынке также вошли Lada Niva Travel (30,9%) и Lada Niva Legend (+37%).

Ранее сообщалось, что Рольф планирует начать выпуск автомобилей под собственным брендом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами