Жителей Курской области предупредили об угрозе ракетных ударов

Ракетную опасность объявили на территории Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«Курская область: ракетная опасность!» — говорится в заявлении, опубликованном в 10:08 мск.

На этом фоне врио главы региона призвал граждан, которые в данный момент находятся дома, пройти в помещения без окон со сплошными стенами. В частности, он рекомендовал укрыться в кладовой или коридоре.

Тем, кто во время срабатывания сирен был на улице, следует зайти в ближайшее здание или найти иное укрытие.

Вечером 16 июня Смирнов заявил, что украинские военнослужащие в течение дня атаковали шесть населенных пунктов на территории Курской области. Под обстрел попали село Горналь и хутор Олешня, расположенные в Суджанском районе. Кроме того, целью бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали поселки Теткино и Новый Путь в Глушковском районе.

Населенные пункты Троицкое в Кореневском районе и Сергеевка в Глушковском районе, в свою очередь, подверглись атакам украинских дронов. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбросили на них взрывоопасные предметы.

Ранее в городе Судже при обстреле со стороны ВСУ серьезно пострадал мирный житель.