Белорусские депутаты 8 мая назначат дату президентских выборов
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Белорусский парламент в пятницу, 8 мая, рассмотрит вопрос о назначении даты президентских выборов, передает РИА «Новости».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что выборы состоятся летом, несмотря на эпидемию коронавируса.
По словам главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной, 30 августа является единственной возможной датой для их проведения. Отмена возможна в случае введения в стране режима ЧП.