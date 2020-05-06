Стало известно о состоянии заразившейся COVID-19 депутата ГД Светланы Максимовой
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Помощница депутата Госдумы Светланы Максимовой Наталия Кузьмина рассказала, что парламентария, у которой ранее был выявлен коронавирус нового типа, перевели из реанимации в понедельник, 4 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она отметила, что Максимовой стало лучше.
«Тем не менее, состояние у неё стабильно тяжелое», — сказал Кузьмина.
Она добавила, что депутат сейчас находится в обычном отделении больницы.
Ранее стало известно, что Максимова проходит лечение от коронавируса в одной из больниц Твери.
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