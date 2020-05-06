Помпео и Лавров обсудили борьбу с COVID-19

Глава Госдепартамента США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили по телефону контроль над вооружениями и борьбу с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении Госдепа.

«Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили ряд двусторонних вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе глобальные усилия по реагированию на распространение COVID-19», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

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