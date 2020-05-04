Путин проведет совещание о поэтапном выходе из режима ограничений в России

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации уже принятых мер по борьбе с инфекцией и выходу из режима ограничений, передает ТАСС.

Совещание запланировано на 6 мая. В рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы реализации решений и будут заслушаны рекомендации.

Кроме того, Роспотребнадзор и правительство до 5 мая представят рекомендации по поэтапному выходу из введенных в стране ограничений. Также к 6 мая Путину покажут доклады по реализации принятых решений по поддержке экономики и россиян, отчеты о работе по специальному страхованию врачей и медперсонала.

Ранее президент России Владимир Путин продлил до 11 мая режим самоизоляции в России.

За последние 24 часа в 82 регионах России зафиксировано 10 581 случай коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заболевших составляет 145 268. Выздоровели 18 095 человек, умерли — 1356.

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