Увеличилось число пострадавших от удара дрона ВСУ по зданию правительства в Белгороде

Гладков: число раненых от удара БПЛА по зданию правительства выросло до трех

Количество пострадавших при ударе дрона Вооруженных сил Украины по зданию правительства Белгородской области выросло до трех. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«За медицинской помощью обратились еще две женщины. Одна из них — сотрудник, а другая — посетительница администрации», — написал он.

Уточняется, что у них минно-взрывные и баротравмы.

Украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по зданию регионального правительства в Белгороде днем 31 марта. Изначально Гладков заявил об одном пострадавшем — начальнике отдела административно-хозяйственной части правительства Вячеславе Бескоровайном. Мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями живота и конечностей. Само здание также получило повреждения — у него оказались посечены фасад и остекление.

Накануне автомобиль в селе Грузское в Белгородской области подвергся атаке дрона. Ранения получили два мужчины и 15-летний подросток. Последнего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в Госдуме пригрозили сбивать украинские беспилотники над странами НАТО.