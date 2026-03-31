Мужчина лишился глаза из-за царапины

Британец лишился глаза из-за царапины, полученной во время игры в волейбол, пишет Mirror.

Ли Катберт из Лестера получил серьезное повреждение глаза, играя в волейбол в бассейне вместе со своими детьми. К игре присоединились другие отдыхающие, и в один момент один из игроков случайно задел его ногтем, когда тянулся за мячом.

По словам супруги Ли, Рэйчел, травма была настолько серьезной, что глаз оказался «разрушен». На месте ему оказали первую помощь и срочно доставили в больницу.

Врачи временно зашили повреждение, однако зрение спасти не удалось. Мужчина был вынужден провести остаток отпуска в изоляции, избегая света и воды из-за состояния глаза.

Спустя примерно год врачи приняли решение удалить поврежденный глаз и установить протез.

Семья получила компенсацию в размере $17 тысяч через страховую компанию. Несмотря на пережитое, мужчина смог адаптироваться и постепенно вернулся к активной жизни.

