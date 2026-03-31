Адвокат рассказал, что делать, если на дороге лежат деньги

Подростки в центре Москвы обнаружили сумку с $88 тысячами долларов, сожгли часть денег на костре, а уже потом сообщили о находке родителям. Адвокат Сергей Жорин в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что делать в таких ситуациях, чтобы не стать фигурантом уголовного дела.

«Просто забрать найденные деньги себе нельзя. В соответствии со ст. 227 ГК РФ это не «ничейные деньги», а находка: нашедший должен попытаться вернуть ее владельцу, а если он неизвестен — заявить в полицию или орган местного самоуправления. Поэтому сумка с наличными в центре Москвы будет считаться чужой утраченной вещью. Сам факт, что рядом нет хозяина, не делает деньги ничьими», — отметил он.

Жорин рассказал, в каком случае за незаконно присвоенную находку можно получить тюремный срок.

«Могут ли это счесть кражей? Да. Если человек понимает, что вещь чужая и не брошенная, не пытается вернуть ее, а утаивает и обращает в свою пользу, это может квалифицироваться как кража. А вот активные действия по возврату находки, наоборот, исключают уголовный риск. По ответственности все зависит от суммы и квалификации. В соответствии со ст. 158 УК РФ, при особо крупном размере, свыше 1 000 000 рублей — предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. За кражу уголовная ответственность наступает с 14 лет», — добавил он.

Сумку с крупной суммой наличных выбросила из окна семилетняя девочка в Мещанском районе столицы. Она поссорилась с мамой и сделала это ей в отместку. Деньги нашли подростки. Часть денег они разделили между собой, часть — сожгли на костре. О находке подростки сообщили своим родителям. Женщине вернули обратно $83 тысячи.

Ранее россиянам объяснили, что делать, если напали грабители.

 
Telegram пытается заработать миллионы долларов на россиянах перед ожидаемой блокировкой мессенджера
