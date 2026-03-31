Глава Ленобласти сообщил об устранении последствий атаки БПЛА

Дрозденко: в Усть-Луге ликвидировали последствия атаки украинских дронов
Последствия атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ликвидировали в Усть-Луге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Принял подробный доклад, держим ситуацию на контроле», — написал глава российского субъекта.

Он добавил, что в поселке Молодцово в результате детонации дронов была повреждена котельная и три многоквартирных дома. К текущему моменту специалисты восстановили работу котельной, горячая вода и отопление исправно подаются в жилые дома и социальные объекты. По словам Дрозденко, к 1 апреля все окна в поврежденных многоквартирных домах закроют пленкой, затем будет решаться вопрос о замене остекления.

«Главное — мы наших жителей не оставим с этими вопросами одних и поможем с ремонтом», — подчеркнул губернатор.

В ночь на 31 марта украинские БПЛА вновь атаковали Ленинградскую область. Как рассказал Дрозденко, в Молодцово в результате ударов пострадали три человека — один взрослый и два ребенка. В порту Усть-Луга были выявлены повреждения. СМИ писали, что атаковавшие регион дроны летели через страны Прибалтики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дрозденко рассказал о работе портов в Ленобласти на фоне атак БПЛА.

 
