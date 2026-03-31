Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

Пентагон: США не исключают никаких вариантов продолжения операции против Ирана

Хегсет: США располагают множеством сценариев наземной операции в Иране
США располагают множеством сценариев наземной операции в Иране, но, возможно, их не придется использовать. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает РИА Новости.

По его словам, Иран считает, что у США есть 15 различных способов, которыми американские военные могли бы атаковать республику.

«И знаете что? Так и есть. Поэтому, если потребуется, мы могли бы реализовать эти варианты от имени президента Соединенных Штатов и нашего ведомства, или, возможно, нам вообще не придется их использовать», — сказал он в ходе брифинга в Пентагоне.

При этом Хегсет добавил, что спектр вариантов военных действий против Ирана не ограничивается наземной операцией.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что США готовы завершить боевые действия против Ирана, поскольку конфликт может затянуться и превысить запланированные четыре-шесть недель.

По информации издания, Белый дом может оставить Ормузский пролив закрытым для судоходства, но пока страна наращивает группировку на Ближнем Востоке.

Ранее законодатели США выступили против наземной операции в Иране.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!