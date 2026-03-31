В Москве-реке обнаружили автомобиль, на месте оперативные службы. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Автомобиль обнаружен в Москве-реке в затоне Новинки. На место вызвали водолазов», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время уточняются все подробности и обстоятельства произошедшего. О состоянии водителя неизвестно.

До этого в Якутии автомобиль FAW провалился под лед озера. Грузовик ехал из Чукотского автономного округа со строительными материалами общей массой в 30 тонн. В результате произошедшего водитель не пострадал. По предварительной информации, автомобилист решил поехать через озеро, несмотря на наличие проложенной дороги, огибающей водоем.

Инцидент произошел 28 марта примерно в 37 км от города Среднеколымск по направлению к селу Аргахтах на озере Хатыннах.

