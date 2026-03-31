США потребовали от Ирана открыть Ормузский пролив

США располагают широким спектром вариантов действий, если Иран не согласится открыть Ормузский пролив для прохода кораблей. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе брифинга, передает РИА Новости.
По его словам, США четко дали понять иранцам, что либо они откроют пролив для бизнеса, либо у американцев есть варианты ответных действий.
«У нас они точно есть», — сказал шеф Пентагона.
Также Хегсет заявил, что ближайшие дни в операции против Ирана станут решающими.
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.
Ранее в США посоветовали союзникам набраться смелости и «забрать» Ормузский пролив.