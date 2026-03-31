США потребовали от Ирана открыть Ормузский пролив

Хегсет: у США есть варианты, если Иран не согласится открыть Ормузский пролив

США располагают широким спектром вариантов действий, если Иран не согласится открыть Ормузский пролив для прохода кораблей. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе брифинга, передает РИА Новости.

По его словам, США четко дали понять иранцам, что либо они откроют пролив для бизнеса, либо у американцев есть варианты ответных действий.

«У нас они точно есть», — сказал шеф Пентагона.

Также Хегсет заявил, что ближайшие дни в операции против Ирана станут решающими.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в США посоветовали союзникам набраться смелости и «забрать» Ормузский пролив.