Трамп посоветовал союзникам США набраться смелости и «забрать» Ормузский пролив

Трамп: другие страны должны сами восстанавливать судоходство в Ормузском проливе

Странам, которые столкнулись с перебоями поставок топлива через Ормузский пролив, необходимо самим решать эту проблему, поскольку Соединенные штаты не станут им помогать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Политик в первую очередь посоветовал этим странам покупать энергоресурсы у США.

«И наберитесь храбрости, отправляйтесь в пролив и просто заберите его», — написал американский лидер.

Речь идет о западных странах, которые отказались помогать США в конфликте против Ирана. Трамп подчеркнул, что им больше не следует ждать помощи от Вашингтона.

Тем временем президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что боевые действия на Ближнем Востоке должны быть завершены как можно скорее.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в Кремле заявили, что Путин сделает все возможное для снижения напряженности на Ближнем Востоке.