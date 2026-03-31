Специалисты локализовали пожар на заводе в Нижнекамске

Специалисты локализовали возгорание на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

«Пожар в Нижнекамске локализован», — сказали журналистам.

Чрезвычайное происшествие на территории завода «Нижнекамскнефтехим» произошло 31 марта. Изначально SHOT сообщал, что пострадали 13 человек. Комментируя ситуацию, глава Нижнекамска Радмир Беляев рассказал, что на место происшествия уже прибыли сотрудники служб оперативного реагирования. Работников завода, которые не принимают участия в устранении последствий взрыва, переместили на безопасное расстояние.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — один из крупнейших мировых производителей синтетических каучуков, один из основных центров производства полимеров и продуктов органического синтеза в России, ключевое предприятие Волжского кластера СИБУРа. Выпускает синтетические каучуки общего и специального назначения, базовые полимеры, полиэфиры и другие продукты органического синтеза, используемые в автомобилестроении, ЖКХ, строительстве, сельском хозяйстве, медицине, торговле, машиностроении, производстве электроники.

