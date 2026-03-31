На бизнес Александра Робака подали в суд

На бизнес актера Александра Робака подали в суд. Об этом сообщает kp.ru.

Речь идет об ООО «Плутос», 60% которой владеет Робак. Некая фирма, занимающаяся продажей алкоголя, подала иск к ООО «Плутос» на 262 073 рубля. Причина судебных разбирательств неизвестна.

Робак дебютировал в кино в картине Карена Шахназарова «День полнолуния». В его фильмографии более 180 работ. Он играл в таких картинах, как «Брат-2», «Пробуждение», «Инсомния», «Без правил», «Степные дети», «Шулер», «Интерны», «Жуки», «Эпидемия», «Мистер Ноготь», «Со мною вот что происходит».

