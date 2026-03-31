«Лукойл» сократил добычу углеводородов

Добыча углеводородов «Лукойлом» по итогам 2025 году сократилась до 1,8 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (- 2,2%). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на годовой отчет компании.

Снижение добычи углеводородов в компании объяснили «динамикой внешних ограничений добычи нефти, связанных с соглашением ОПЕК+».

Производство нефти с газовым конденсатом сократилось на 2,1%, до 74,9 млн т. Добыча газа — на 4%, до 17,4 млрд куб. м.

В отчете говорится, что динамика добычи газа связана со снижением добычи попутного нефтяного газа из-за внешних ограничений добычи нефти, естественным снижением добычи газа на зрелых месторождениях, а также ремонтами на объектах газоперерабатывающей инфраструктуры «Лукойла».

20 марта сообщалось, что чистый убыток одной из крупнейших российских нефтяных компаний и второй по объемам нефтедобычи составил 1,059 трлн рублей за 2025 год.

Ранее Молдавия разрешила «Лукойлу» вернуться на свой рынок на фоне режима ЧП.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!