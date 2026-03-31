Военный эксперт допустил, что Еропа не успеет вступить в прямой конфликт с Россией

Военный эксперт, подполковник Олег Шаландин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что страны Европейского союза (ЕС) готовятся к прямому конфликту с Россией. По мнению аналитика, впадать в панику раньше времени не стоит, поскольку внутри ЕС уже достаточно проблем, а к 2030 году, когда они прогнозируют начало боевых действий, их станет еще больше.

К примеру, такие страны, как Венгрия, Польша и Франция, могут выйти из состава Евросоюза, но самая большая проблема возникнет, если США решат выйти из НАТО, что будет означать гарантированный роспуск организации.

«Я не исключаю, что Трамп просто распустит НАТО. Вот это будет удар. Они (европейцы. — «Газета.Ru») этого боятся. Все эти разговоры идут от того, что им нужно иметь какой-то смысл существования, в том числе и для НАТО. Поэтому — да, проблемы у них есть. И они не решаются», — сказал Шаландин.

Как заявил Орбан, страны ЕС готовятся к войне с Россией: они «перешли к военной экономике» и намерены отправить войска на Украину. Согласен с ним и постпред РФ в ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, в Европе фиксируется «тотальная милитаризация».

