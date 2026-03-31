Молодую мать с огромной опухолью спасли российские врачи

Во Владивостоке врачи спасли женщину, у которой после родов нашли огромную опухоль. Об этом сообщает минздрав Приморья.

Пациентка поступила в онкоурологическое отделение краевой клинической больницы №2 после осложнений родов --у нее скопилась жидкость в правом легком. Врачи стабилизировали ее состояние, а при дальнейшем обследовании обнаружили опухоль почки диаметром в 17 сантиметров. Опухоль практически полностью заместила здоровую ткань, но при этом не вызывала никаких симптомов.

Ситуация была осложнена тем, что удаление требовалось проводить вскоре после кесарева сечения, однако специалисты успешно справились с этой задачей. Сейчас пациентка выписана домой и находится под наблюдением врачей.

