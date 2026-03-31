Суд рассмотрит иск Долиной к аферистам

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Культура

Балашихинский суд начнет слушать дело Долиной о взыскании миллионов с аферистов
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Балашихинский суд Москвы начнет рассматривать по существу иск народной артистки России Ларисы Долиной к аферистам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда.

Долина просит взыскать деньги с четырех осужденных за аферу с квартирой в Хамовниках, которая раньше находилась в собственности артистки.

Судебное заседание о взыскании денег с мошенников, осужденных за аферу с квартирой певицы в центре Москвы, назначено на 30 апреля.

Известно, что Долина снизила сумму, которую хотела бы взыскать с осужденных за мошенничество с ее квартирой людей, со 175 миллионов рублей до 114 миллионов рублей.

Летом 2024 года Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в Хамовниках и отдать деньги им. В декабре 2025 года суд оставил право собственности за покупательницей квартиры в Хамовниках — Полиной Лурье.

Суд установил, что Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа с другими неустановленными соучастниками похитили деньги певицы и лишили ее права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб следствие оценило в 317 миллионов рублей.

В конце ноября 2025 года четыре фигуранта дела были приговорены на сроки от четырех до семи лет лишения свободы.

Ранее Лариса Долина оказалась в базе должников налоговой службы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!