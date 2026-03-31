Суд рассмотрит иск Долиной к аферистам

Балашихинский суд начнет слушать дело Долиной о взыскании миллионов с аферистов

Балашихинский суд Москвы начнет рассматривать по существу иск народной артистки России Ларисы Долиной к аферистам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда.

Долина просит взыскать деньги с четырех осужденных за аферу с квартирой в Хамовниках, которая раньше находилась в собственности артистки.

Судебное заседание о взыскании денег с мошенников, осужденных за аферу с квартирой певицы в центре Москвы, назначено на 30 апреля.

Известно, что Долина снизила сумму, которую хотела бы взыскать с осужденных за мошенничество с ее квартирой людей, со 175 миллионов рублей до 114 миллионов рублей.

Летом 2024 года Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в Хамовниках и отдать деньги им. В декабре 2025 года суд оставил право собственности за покупательницей квартиры в Хамовниках — Полиной Лурье.

Суд установил, что Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа с другими неустановленными соучастниками похитили деньги певицы и лишили ее права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб следствие оценило в 317 миллионов рублей.

В конце ноября 2025 года четыре фигуранта дела были приговорены на сроки от четырех до семи лет лишения свободы.

Ранее Лариса Долина оказалась в базе должников налоговой службы.