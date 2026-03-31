Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Культура

Глюкоза отсудила у музыкального лейбла Illuminati более 340 тысяч рублей

VK Видео

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) выиграла суд против лейбла Illuminati. Теперь компания должна выплатить артистке 340 тысяч рублей. Об этом сообщил kp.ru со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile.

Иск Глюкозы удовлетворил Арбитражный суд Москвы. Дело было рассмотрено в упрощенном порядке, поэтому какие-либо подробности в открытой картотеке арбитражных дел не указаны.

Уточняется, что долг возник по договору, который певица и лейбл заключили в августе 2022 года. Помимо этого, компании также придется выплатить Глюкозе компенсацию госпошлины в размере 22 025 рублей.

В настоящее время Illuminati сотрудничает с такими музыкантами, как Bandura, Nick Rosenberg, Папион и другими. В 2025 году выручка компании составила 33 миллиона рублей, однако компания также зафиксировала убыток в 31 миллион рублей.

В январе у супруга Глюкозы Александра Чистякова обнаружили многомиллионные долги. «Газета.Ru» изучила данные сервиса «Прозрачный бизнес» и выяснила, что ФНС пытается взыскать более 40 миллионов рублей с компаний, учредителем которых является муж певицы.

Ранее стало известно, что Глюкоза готова помириться с Фадеевым.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!