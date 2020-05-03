Лукашенко рассказал о желании политиков из РФ приехать на парад в Минск

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Некоторые российские депутаты и сенаторы хотят посетить парад в честь 75-летия Победы в Минске, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит «БелТА».

При этом Лукашенко отметил, что приветствует такое желание, и выразил готовность выделить для данной цели средства связи.

«Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери», – добавил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии сообщил, что не может отменить военный парад к 9 мая в честь 75-летия Победы, несмотря на пандемию коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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