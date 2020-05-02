Появились первые фотографии Ким Чен Ына после слухов о его смерти

Северокорейские СМИ опубликовали первые фотографии лидера Ким Чен Ына после 20-дневного исчезновения из поля зрения общественности. Кадры показал официальный печатный орган Трудовой партии Кореи «Нодон синмун».

Все снимки были сделаны во время церемонии открытия завода по производству удобрений в городе Сунчхон 1 мая. На кадрах виден баннер «Церемония завершения строительства Сунчхонского завода по производству удобрений», где указана дата проведения мероприятия.

В объектив камер попало то, как Ким Чен Ын разрезал красную ленту и открыл завод, сидел за столом с президиум и прогуливался по цехам завода. На многих кадрах он улыбался. Также видно, что все время его сопровождала сестра Ким Ё Чжон.

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