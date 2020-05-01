Трамп обвинил Китай в том, что тот не остановил COVID-19

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в том, что эта страна не остановила коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, КНР либо не могла остановить распространение инфекции, либо не стала этого делать.

Также американский лидер заявил, что обладает сведениями о том, что источником COVID-19 была лаборатория в китайском городе Ухань.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.