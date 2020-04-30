Кремль не получал сигналов об отмене санкций в отношении России

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Западные страны не подают сигналов о возможной отмене санкционных мер, введенных в отношении России, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью RTVI.

При этом Песков подчеркнул, что российская сторона никогда не поднимает вопрос о санкциях в диалоге с зарубежными партнерами.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства назвал санкции «бандитскими рестрикциями» и отметил, что Россия приспособилась и научилась жить в условиях введенных западными странами ограничений.

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