Кремль не получал сигналов об отмене санкций в отношении России
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Западные страны не подают сигналов о возможной отмене санкционных мер, введенных в отношении России, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью RTVI.
При этом Песков подчеркнул, что российская сторона никогда не поднимает вопрос о санкциях в диалоге с зарубежными партнерами.
Кроме того, пресс-секретарь главы государства назвал санкции «бандитскими рестрикциями» и отметил, что Россия приспособилась и научилась жить в условиях введенных западными странами ограничений.
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