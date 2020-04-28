Лавров: Россия продолжит финансировать ВОЗ, несмотря на действия других стран

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет прекращать финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), несмотря на действия других стран. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал по итогам неформального заседания Совета министров иностранных дел БРИКС в формате видеоконференции.

«Мы продолжим оказывать поддержку ВОЗ независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать свое отношение к ее деятельности», — сказал Лавров.

Раннее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. Глава США заявил, что ВОЗ не предоставила своевременно информацию о распространении COVID-19 и не довела правду до сведения мировой общественности. В России негативно оценили решение Трампа и призвали его «отказаться от атак» на ВОЗ.

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