В Госдуме заявли, что Ким Чен Ын работает

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Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын работает. Об этом пишет РИА «Новости».

Он добавил, что лидер направил телеграмму президенту Южно-Африканской Республики по случаю национального праздника.

Тайсаев также порекомендовал дождаться официальных заявлений по поводу здоровья Ким Чен Ына и не верить данным СМИ на этот счет.

До этого Гонконгская спутниковая телевещательная компания HKSTV сообщила о гибели Ким Чен Ына. Кроме того, в японских СМИ появилась информация о том, что северокорейский лидер находится в «вегетативном состоянии» после операции. При этом государственное радио КНДР сообщило гражданам страны, что северокорейский лидер Ким Чен Ын ведет «активную деятельность».

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