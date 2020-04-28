CNN: Трамп запутался в показаниях о Ким Чен Ыне
Президент США Дональд Трамп запутался и привел в замешательство журналистов во время публичных заявлений о состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает телеканал CNN.
В понедельник во время брифинга политик сначала сказал, что он знает, как себя чувствует его коллега. Однако позднее на той же пресс-конференции Трамп заявил, что «никто не знает, где Ким».
«Он ничего не сказал в прошлую субботу. Никто не знает, где он», — добавил президент.
Впервые СМИ Гонконга сообщили о смерти Ким Чен Ына 25 апреля. По некоторым данным, он умер после операции на сердце, которая прошла неправильно. Это произошло из-за того, что руки хирурга якобы сильно дрожали. Позднее глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи ложными. Также спустя сутки The Guardian со ссылкой на данные спутника написал о нахождении поезда, который мог принадлежать Ким Чен Ыну, в курортном городе на восточном побережье Северной Кореи.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына
— Экс-дипломат КНДР заявил о неспособности Ким Чен Ына самостоятельно ходить