Трамп оценил возможность переноса президентских выборов в США

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Президент США Дональд Трамп высказался насчет возможности переноса грядущих президентских выборов США, которые намечены на 3 ноября. Об этом сообщает CNN.

Американский лидер отметил , что он «никогда не думал об изменении даты выборов».

По его мнению, 3 ноября является «хорошим числом».

Ранее соперник Трампа на предстоящих выборах президента в США Джо Байден обвинил нынешнего главу государства в попытке отменить голосование.

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