Песков анонсировал новое обращение Путина на грядущей неделе
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин может вновь обратиться к россиянам на этой неделе. Об этом пишет РИА «Новости».
Он предположил, что граждане услышат его новые заявления с оценкой перспектив.
До этого Путин уже дважды выступал с обращениями к населению: 25 марта и 2 апреля.
Согласно последним данным, в России COVID-19 диагностирован у 80 949 человек, из них излечились 6 767 человек, скончались – 747.