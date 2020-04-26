Трамп и Макрон считают необходимым реформировать ВОЗ

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Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон согласились в необходимости реформирования Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Белого дома Джадда Дира.

«Президент Трамп и президент Макрон согласились в необходимости реформировать ВОЗ», — сказал Дир.

15 апреля Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. Глава США заявил, что ВОЗ не предоставила своевременно информацию о распространении COVID-19 и не довела правду до сведения мировой общественности.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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