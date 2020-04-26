Трамп и Макрон заявили о прогрессе в борьбе с коронавирусом

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Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон заявили о прогрессе в борьбе с коронавирусом, пишет РИА «Новости».

«Президент Трамп и президент Макрон обсудили положительное развитие событий в борьбе с пандемией коронавируса и прогресс в «открытии» мировых экономик», — говорится в сообщении.

В США коронавирусом заразились 977 тысяч, скончались 55 тысяч человек. Во Франции болеют 162 тысячи, погибли почти 23 тысячи пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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