Депутат Тайсаев: не получал подтверждения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев заявил, что недавно встречался с новым послом Северной Кореи в России, который не подтвердил информацию об ухудшении здоровья лидера республики Ким Чен Ына. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам парламентария, у российской стороны «достаточно тесные контакты» с послом КНДР.

«Я с ним обсудил эти новостные темы, и никакого подтверждения не получил», — сказал Тайсаев.

Ранее вице-президент Гонконгской спутниковой телевещательной компании HKSTV Цин Фэн сообщила о смерти Ким Чен Ына. По ее словам, эту информацию подтвердил «солидный» источник в КНДР.