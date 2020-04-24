США намерены усилить присутствие в Арктике

США намерены открыть консульство в Гренландии и направить свыше $12 млн для укрепления своего присутствия в Арктике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя американского Госдепа.

Он напомнил, что США является арктической страной в течение уже 150 лет.

«Мы воодушевлены перспективами вновь открыть наше консульство в Нууке этим летом», — заявил представитель ведомства.

По его словам, США хотят стать приоритетным партнером арктических государств, в том числе в Гренландии.

«В рамках этих усилий мы разработали, консультируясь опять же с Королевством Дания и властями Гренландии, пакет финансирования объемом $12,1 млн, чтобы дать своего рода толчок этим новым начинаниям», — отметил представитель Госдепа.

При этом он подчеркнул, что речь о «покупке Гренландии» не идет.

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