Саакашвили рассказал о своих планах в составе правительства Украины
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своих планах на посту вице-премьера Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
Саакашвили заявил, что на новой должности он уделит особое внимание сотрудничеству с Международным валютным фондом (МВФ) и развитию малого и среднего бизнеса в стране.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский предложил экс-президенту Грузии занять пост вице-премьера Украины. Рада рассмотрит его кандидатуру 24 апреля.
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