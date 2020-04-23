Помпео признал отсутствие точных данных о происхождении коронавируса

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США не обладают неопровержимыми доказательствами искусственного происхождения коронавируса нового типа, следует из речи американского госсекретаря Майка Помпео в эфире телеканала Fox News.

В настоящее время неизвестно, откуда появился вирус, заявил глава Госдепа.

При этом Помпео подчеркнул необходимость проведения расследования. Он заявил, что китайская сторона препятствует попыткам США установить происхождение коронавируса и отказывает в доступе в лабораторию Уханя и другие важные для расследования объекты.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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