Посол Палестины обвинил США во лжи о предоставлении помощи в борьбе с COVID
Палестинский посол во Франции Салман Харфи обвинил посла США в Израиле Дэвида Фридмана в недостоверном заявлении о предоставлении Вашингтоном жителям Палестины помощи в борьбе с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Речь идет о заявлении о предоставлении США специального гранта в размере $5 млн в рамках пандемии. Посол обвинил Фридмана во лжи и отметил, что США не намерены тратить средства «на палестинское здравоохранение и госпитали».
«Соединенные Штаты ничего не дали палестинскому народу, мы не получили ни цента», — подчеркнул Харфи.
Посол добавил, что американские власти направили сотрудничающим с США негосударственным организациям $3,5 млн. Он напомнил, что Вашингтон также не возобновил финансирование Всемирной организации здравоохранения.
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