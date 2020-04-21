США намерены ограничить въезд по рабочим визам

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Президент США Дональд Трамп намерен ограничить въезд иностранцев по рабочим визам, пишет Bloomberg со ссылкой на указ.

По информации агентства, эта мера будет действовать 90 дней. Сообщается, что исключение составят работники пищевой и медицинской индустрий и тех, кто «помогает сохранить цепочку поставок».

В США коронавирусом заразились 811 тысяч, скончались почти 45 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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