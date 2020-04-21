Кадыров побрился наголо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
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Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился наголо и призвал всех мужчин республики последовать его примеру. Видео обращения Кадырова опубликовал телеканал «Грозный».
Он заявил, что побрил голову, потому что салоны и парикмахерские не работают из-за карантина.
«Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы», — призвал Кадыров.
Ранее местные жители просили главу республики открыть салоны красоты и парикмахерские. В ответ Кадыров посоветовал мужчинам побриться наголо.
По последним данным, в Чечне зарегистрировано 303 случая заражения коронавирусом, 5 человек умерли.
В России на данный момент выявлено 52 763 случая заражения COVID-2019, 456 умерли, 3 873 вылечились.