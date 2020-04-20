В Кремле ответили на вопрос о недостаточных мерах по борьбе с COVID-19 в ряде регионов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в некоторых регионах запасы средств защиты и оборудования для лечения находятся не на должном уровне, передает корреспондент «Газеты.Ru».

При этом Песков отметил, что ему неизвестно о недостаточности принимаемых в регионах мер по борьбе с коронавирусом.

«Мне неизвестно о каких-то выводах об избыточности и недостаточности мер, но, по всей видимости, пока остаются регионы, где не на достаточном уровне находятся запасы индивидуальных средств защиты, необходимого оборудования для лечения, до сих пор нет достаточного резерва по фонду койко-мест», — сказал Песков.

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